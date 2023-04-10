ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມາຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສປປ ລາວຢ່າງເປັນທາງການ
ມີໜ້າຢູ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ ເພື່ອຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ມີທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ທ່ານ ອາດສະພານທອງ ສີພັນດອນເຈົ້າຄອງນະຄອນ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ແສງເພັດ ຮຸ່ງບຸນຍວງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈຳ ສສ ຫວຽດນາມ; ທ່ານ ຫງວຽນບ໋າຮຸ່ງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ຝ່າຍຫວຽດນາມ ລວມມີທ່ານ ຫງວຽນບ໋າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. ທີ່ສະໜາມບິນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ, ຊາວລາວ ໄດ້ຖືທຸງຊາດຂອງສອງປະເທດ ແລະ ດອກໄມ້ສົດໃສ ເພື່ອຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ຄະນະຢູ່ສະໜາມບິນ.
ຄາດວ່າໃນໄລຍະຢ້ຽມຢາມລາວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ເຈລະຈາ ແລະ ພ້ອມກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງ ປະເທດ. ທ່ານປະທານປະເທດຍັງຈະມີການພົບປະແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ; ຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ; ມາຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ແທນປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ ລາວ.