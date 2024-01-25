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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ ແລະ ພັນລະຍາ ຢ່າງສົມກຽດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງພື້ນຖານຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຊຸມປີ 50 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 23 ມັງກອນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier ແລະ ພັນລະຍາ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢຽມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ງານລ້ຽງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງພື້ນຖານຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຢຍລະມັນ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ຊຸມປີ 50 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ພັດທະນາຈາກການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍລຸ້ນຄົນຂອງ 2 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຢູ່ ເຢຍລະມັນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ແບ່ງປັນວ່າ:   

“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈເມື່ອເຫັນວ່າ ໃນຄະນະຕິດຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີມີສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ເຢຍລະມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ພວມດຳລົງຊີວິດຢູ່ ເຢຍລະມັນ ເກືອບ 200.000 ຄົນ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ນັບແສນຄົນໄດ້ຮ່ຳຮຽນ, ອອກແຮງງານຢູ່ ເຢຍລະມັນ, ຮູ້ພາສາ ເຢຍລະມັນ ແມ່ນກຳລັງສຳຄັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຊຸກຍູ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຍິ່ງໆຂຶ້ນ”.

ບົນພື້ນຖານບັນດາການຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນທຸກຂົງເຂດນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ປະເທດຈະຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຮັດໃຫ້ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕືມ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ບົນຈິດໃຈຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເຊິ່ງ 2 ປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2011.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ພົບ​ປະເຈລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຢຍ​ລະ​ມັນ Frank-Walter Steinmeier

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank-Walter Steinmeier, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ.
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