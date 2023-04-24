ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2023
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ ເກິນເທີ, ໄດ້ຈັດພິທີປຸກລະດົມເດືອນມະນຸດສະທຳລະດັບຊາດປີ 2023 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຈາກຫົວໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ - ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງປະຊາຄົມມະນຸດສະທຳ” ແລະ ຂະບວນການ “ວຽກດີຄົນເດັ່ນ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງປະຊາຄົມເມດຕາປານີ”; ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 160 ປີແຫ່ງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ກາຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.
ທີ່ພິທີປຸກລະດົມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ - ປະທານກິຕິມະສັກສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ອາຍຸການ 2022 – 2027 ຢືນຢັນວ່າ ຈະຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງສະພາກາແດງ ແລະ ຂະບວນການມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສາຫະກິດ, ອົງການສາກົນ, ຜູ້ໃຈບຸນໃຈກຸສົນ ແລະ ປະຊາຊົນທຸກຊັ້ນວັນນະ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ໃນການໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ນັບມື້ນບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ. ພວກເຮົາສ້າງຄວາມສະໜິດຕິດພັນກັນດ້ວຍນ້ຳໃຈເມດຕາປານີ, ພ້ອມກັນສ້າງປະຊາຄົມສາມັກຄີ, ສັງຄົມກ້າວໜ້າ, ສີວິໄລ”.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນໄລຍະຜັນຂະຫຍາເດືອນມະນຸດສະທຳປີ 2023, ທົ່ວປະເທດຈະຂົນຂວາຍໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດຈຳນວນເງິນ 400 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 17 ລ້ານ USD) ເພື່ອໜູນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ 1 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດແມ່ນຊາວປະມົງທຸກຍາກ, ຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເດັກທຸກຍາກ, ພິການ.