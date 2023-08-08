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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສົ່ງສານເຖິງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44

ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຊົມເຊີຍການພັດທະນາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນແທດຈິງຂອງ AIPA ໃຫ້ແກ່ວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ...
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA - 44

ເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA – 44), ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລັດຖະສະພາເປັນເຈົ້າການປັບຕົວເພື່ອ ອາຊຽນ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”, ວັນທີ 7 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ສົ່ງສານເຖິງກອງປະຊຸມ AIPA – 44.

ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຊົມເຊີຍການພັດທະນາອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນແທດຈິງຂອງ AIPA ໃຫ້ແກ່ວິວັດການສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຕ່າງໆ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຕີລາຄາສູງ AIPA ແລະ ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ກາຍເປັນອົງການສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ມີບົດບາດ, ພາບພົດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ແລະ ບົນເວທີສາກົນ.   

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນເວທີປາໄສຕ່າງໆ, ແລະ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ກອງປະຊຸມ AIPA – 44 ຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ທ່ານນາງ Puan Maharani, ປະທານສະພາຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ (ສະພາຕ່ຳ) ຢັ້ງຢືນວ່າ: AIPA -44 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
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