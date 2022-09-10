ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້້ເດັກເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປາດຖະໜາວ່າ ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ພ້ອມກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນຂອງຕົນ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ 2022, ວັນທີ 09 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້້ເດັກເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັບເດັກນ້ອຍຊາວຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ປາດຖະໜາວ່າ ເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນດ້ວຍຄວາມອົບອຸ່ນ ພ້ອມກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວດຽວກັນຂອງຕົນ. ແຕ່ລະຄອບຄົວ, ທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທົ່ວສັງຄົມ, ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແທດຈິງກວ່າອີກ, ເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ເດັກເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນໃນວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ, ພິເສດແມ່ນເດັກກຳພ້າ, ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ… ເພື່ອໃຫ້ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ, ໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມຮັກ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຕີວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ຢູ່ເມືອງ ວັນອຽນ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ກັນຍາ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ, ປະທານສະພາກອງທຶນອຸປະກະລະເດັກ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຕີວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ຢູ່ໂຮງຮຽນສຶກສາສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເມືອງ ວັນອຽນ, ແຂວງ ອຽນບາຍ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 400 ລ້ານດົ່ງໃຫ້້ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງແຂວງ ອຽນບາຍ; ມອບທຶນການສຶກສາ 20 ທຶນໃຫ້ນັກຮຽນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນເມືອງ ວັນອຽນ.
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 08 ກັນຍາ, ແຂວງ ວິ້ງລອງ ໄດ້ຈັດ 8 ຄະນະການນຳເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນ ປີ 2022 ກັບເດັກທຸກຍາກ, ເດັກປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ 8 ເມືອງ, ເທດສະບານເມືອງ ແລະ ນະຄອນຂອງແຂວງ. ດ້ວຍທິດນຳທີ່ວ່າ ເດັກນ້ອຍຂອງແຂວງທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບວັນບຸນໄຫວ້ພະຈັນປີ 2022, ມີຂອງຂວັນ 4.000 ພູດໄດ້ມອບໃຫ້ເດັກທຸກຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້.
ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມເທດສະບາຍເມືອງ ແຄງວິ້ງ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ກໍ່ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ເດັກເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)