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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະ 2 ຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ APEC 2022

ວັນທີ 17-18 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມີພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.

ວັນທີ 17-18 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມີພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ (ພາບ: TTXVN)  

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 29 ຢູ່ ບາງກອກ (ໄທ) ແຕ່ວັນທີ 17-18 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມີພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທດຈິງ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພະລັງງານສະອາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck Soo, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ຖື ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ພາກພື້ນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau; ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ Dina Ercilia Boluarte Zegarra. ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ…

 ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ  ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ  ຫຼີຢາຈາວ, ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ, ປະເທດ ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ

ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາສາກົນ, ການນຳ 2 ທ່ານຖືວ່າ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
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