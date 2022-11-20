ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ພົບປະ 2 ຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມ APEC 2022
ວັນທີ 17-18 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມີພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ຄັ້ງທີ 29 ຢູ່ ບາງກອກ (ໄທ) ແຕ່ວັນທີ 17-18 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ມີພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຍູ້ແຮງຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ປະໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຢ່າງແທດຈິງ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີິຊຽນຫຼົງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຮ່ວມມືໃໝ່ຄື: ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ, ພະລັງງານສະອາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Han Duck Soo, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ຖື ສ.ເກົາຫຼີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ສືບຕໍ່ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຈຸດສຸມຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ພາກພື້ນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 17 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese; ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron; ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau; ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ Dina Ercilia Boluarte Zegarra. ທີ່ບັນດາການພົບປະ, ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ…
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຫຼີຢາຈາວ, ຫົວໜ້າເຂດປົກຄອງພິເສດ ຮົ່ງກົງ, ປະເທດ ຈີນ.