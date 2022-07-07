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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕຳຫລວດ, ຍຸຕິທຳກ່ຽວກັບແຜນຮ່າງສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເຫນີສືບຕໍ່ສຳຫລວດກວດຄືນ, ສ້າງສຳເລັດບົດບາດຫນ້າທີ່, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງອົງການສືບສວນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ສືບສວນຕາມທິດກະທັດລັດ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ. (ພາບ: TTXVN)  

ສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກກັບບັນດາກະຊວງ,ຂະແຫນງການ ຮັບເອົາຄຳເຫັນປະກອບສ້າງສຳເລັດແຜນຮ່າງ “ຍຸດທະສາດສ້າງສຳເລັດລັດແຫ່ງອຳນາດນິຕິບັນຍັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2045”, ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ຫົວຫນ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງແຜນຮ່າງ ເປັນປະທານການເຮັດວຽກຂອງປະຈຳການຄະນະຊີ້ນຳກັບຄະນະພັກຕຳຫລວດສູນກາງ, ຄະນະພັກກະຊວງຍຸຕິທຳ.

ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເຫນີສືບຕໍ່ສຳຫລວດກວດຄືນ, ສ້າງສຳເລັດບົດບາດຫນ້າທີ່, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງອົງການສືບສວນ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່ສືບສວນຕາມທິດກະທັດລັດ, ເປັນມືອາຊີບ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິພາບ ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ, ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ, ສິດພົນລະເຮືອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮ​ັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບາ​ນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ UNESCO ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ

ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຮ​ັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບາ​ນ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ UNESCO ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ

ວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສົນທິສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ (ສົນທິສັນຍາ 2003), ຢູ່ ປາຣີ, ປະເທດ ຝລັ່ງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສົນທິສັນຍາອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸ ອາຍຸການ 2022 – 2026 ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນສູງ, ນັ້ນແມ່ນ 120 ບັດ.
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