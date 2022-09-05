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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນຂະແໜງການສຶກສາເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 – 2023

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງຫົວຂໍ້ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ປີນີ້, ນັ້ນແມ່ນ “ສາມັກຄີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອອກແຮງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.

ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງຫົວຂໍ້ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ປີນີ້, ນັ້ນແມ່ນ “ສາມັກຄີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອອກແຮງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.

   

ພາບປະກອບ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ກັນຍາ, ນັກຮຽນທຸກຂັ້ນນັບລ້ານໆຄົນ ແລະ ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 – 2023. ເນື່ອງໃນໂອກາດໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022 – 2023, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ.

        ໃນຈົດໝາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງຄວາມໝາຍຂອງຫົວຂໍ້ເຊິ່ງຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ເລືອກເຟັ້ນໃຫ້ປີນີ້, ນັ້ນແມ່ນ “ສາມັກຄີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ອອກແຮງສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ ແລະ ຄາດໝາຍປ່ຽນແປງໃໝ່, ປັບປຸງ ແລະ ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ, ຄູສອນ, ພະນັກງານຂະແໜງການສຶກສາທຸກຄົນມານະພະຍາຍາມຢ່າງ ຈິດສຸດໃຈ, ສາມັກຄີ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ເສີມຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບອາຊີບ, ກັບນັກຮຽນ, ເພື່ອພາລະກິດສິດສອນອັນຍິ່ງໃຫຍ່.

        ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຫວັງວ່າ: ທົ່ວສັງຄົມພ້ອມກັນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບຂະແໜງການສຶກສາ, ສ້າງສັງຄົມສີວິໄລ, ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ແບບຢ່າງ, ສ້າງວັດທະນະທຳ, ມາດຖານສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອໃຫ້ພວກນ້ອງຮ່ຳຮຽນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ; ສ້າງສັງຄົມແຫ່ງການຮ່ຳຮຽນ, ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສຳຜັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ມີນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ, ມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ດຳລົງຊີວິດໃນສັນຕິພາບ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຫຼາຍເທື່ອ ແລະ ຈາກນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງການພົວພັນແບບທຳມະຊາດລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.
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