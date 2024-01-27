ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດໄປອວຍພອນບຸນເຕັດ ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານເຈາະນ້ຳມັນທາງທະເລ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຈາກນະຄອນທ່າກຳປັ່ນ ວູງເຕົາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປສູນຮ້ານເຈາະນ້ຳມັນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດບໍລິຫານ ກຶວລອງ (ກຶວລອງ JOC), ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ກຶວລອງ JOC ພ້ອມກັບຫຼາຍຫົວໜ່ວຍອື່ນຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນຂະແໜງ ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດ. ທ່ານປະທານປະເທດເນັ້ນໜັກວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນອາຍແກັດມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ, ທັງແນໃສ່ຢັ້ງຢືນ, ປົກປັກຮັກສາ ອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານໃນຂົງເຂດນີ້ຕ້ອງຮັກສານ້ຳໃຈ, ເຈດຈຳນົງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອຸທິດສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນ PTSC ຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການເຕັກນິກນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ່ວຍສະໜອງບັນດາ ການບໍລິການຕົ້ນຕໍໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່.