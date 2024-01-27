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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດໄປອວຍພອນບຸນເຕັດ ຜູ້ອອກແຮງງານເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານເຈາະນ້ຳມັນທາງທະເລ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄສູງເລື່ອງ ກຶວລອງ JOC ພ້ອມກັບຫຼາຍຫົວໜ່ວຍອື່ນຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດ ກຶວລອງ JOC

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຈາກນະຄອນທ່າກຳປັ່ນ ວູງເຕົາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປສູນຮ້ານເຈາະນ້ຳມັນຂອງບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດບໍລິຫານ ກຶວລອງ (ກຶວລອງ JOC), ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ, ເພື່ອລະດົມກຳລັງໃຈ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະໂລງ 2024.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ກຶວລອງ JOC ພ້ອມກັບຫຼາຍຫົວໜ່ວຍອື່ນຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນຂະແໜງ ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ງົບປະມານຂອງລັດ. ທ່ານປະທານປະເທດເນັ້ນໜັກວ່າ, ການເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນອາຍແກັດມີຄວາມໝາຍພິເສດ, ທັງແມ່ນເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ, ທັງແນໃສ່ຢັ້ງຢືນ, ປົກປັກຮັກສາ ອະທິປະໄຕເຂດທະເລ, ໝູ່ເກາະທີ່ສັກກະລະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີໃຫ້ ບັນດາຜູ້ເຮັດວຽກງານໃນຂົງເຂດນີ້ຕ້ອງຮັກສານ້ຳໃຈ, ເຈດຈຳນົງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະອຸທິດສ່ວນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າກຳປັ່ນ PTSC ຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່ຫຸ້ນສ່ວນການບໍລິການເຕັກນິກນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ່ວຍສະໜອງບັນດາ ການບໍລິການຕົ້ນຕໍໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ ແລະ ອວຍພອນບຸນເຕັດ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບໍລິສັດໃຫຍ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເບິ່ງ​ແຍງ​ດູ​ແລ​ບຸນ​ເຕັດ​ໃຫ້ ປ​ຊ​ຊ ຢູ່​ແຂ​ວງ ລ້າງ​ເຊີນ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂັວນ 200 ພູດ ໃຫ້ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຜູ້ອອກແຮງງານ 200 ຄົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນບໍລິເວນແຂວງລ້າງເຊີນ ຢູ່ລາຍການ “ບຸນເຕັດແຫ່ງຄວາມເຕົ້າໂຮມກັນ-ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງຄວາມແບ່ງປັນ” ປີ 2024.
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