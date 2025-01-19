Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ແລະ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ໂປ​ໂລຍ

ວັນທີ 17 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Warsaw ຂອງ ໂປໂລຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ.
ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ໂປໂລຍ (ພາບ: TTXVN)

ທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ແຈ້ງວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງແລ້ວ, ໃນນັ້ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) (EVFTA) ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລ້ວ ແລະ ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA) ພວມໃນຂັ້ນຕອນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ.  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ຫວຽດນາມແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່, ຊຸກຍູ້, ສະໜິດຕິດພັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ໂປໂລຍ, EU ແລະ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ໂປໂລຍ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື (TAC)ກັບ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ກົນໄກຮ່ວມມືພາກພື້ນນີ້ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍໄວ, ເພື່ອໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຍາດແຍ່ງໂອກາດ ຂຸດຄົ້ນ TAC ຢ່າງສຸດຂີດ.

ການເຊື່ອມຈອດສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ພວມກເຮົາຈະມີວິທີການເຮັດໃໝ່, ວິທີສຳຜັດໃໝ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ດີກ່ວານັ້ນ. ນັ້ບແມ່ນເພີ່ມເຕີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຝ່າຍນີ້ຕ້ອງການ, ຝ່າຍນັ້ນສະໜອງ, ຍົກຕົວຢ່າງຄື: ສິນຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດແມ່ນເຊື່ອມຈອດ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ສ່ວນລັດຖະບານສອງປະເທດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບັນດາວິສາຫະກິດສອງປະເທດຈະພ້ອມກັນລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ທັງສອງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນປີມະເສັງ 2025”, ພ້ອມກັນຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ ກັບວົງຄະນະຍາດຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ໂປໂລຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຢູ່ເຂດ ກາຊາ

ທ່ານ Anouar El Anouni ໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ຊົມເຊີຍຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາຝ່າຍແລກປ່ຽນຕົວປະກັນ, ສິ້ນສຸດວິກິດການມະນຸດສະທຳທີ່ແກ່ຍາວກວ່າ 15 ເດືອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top