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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົ​ນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ: ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດເປັນເຈົ້າການ​ຂອງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສູນ​ກາງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ທິດ​ທາງ, ໜ້າ​ທີ່​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.
  ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VOV)  

ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບົດ​ບາດ​ເປັນເຈົ້າການ​ຂອງ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສູນ​ກາງ ແລະ ລັກ​ສະ​ນະ​ເປັນ​ກາງ​ຂອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ພາ​ສີ​; ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ປັບ​ປຸງ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເພດ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍົກ​ເວັ້ນ, ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​, ຄ່າ​ທຳນຽມ, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຕ່າງໆ​ລົງ ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ລະ​ບຽບ​​ວິ​ໄນ, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຈັດ​ແບ່ງ, ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ພາກ​ລັດ, ຈັດ​ແບ່ງ​ທຶນ​ແບບ​ລວມ​ສູນ, ມີ​ຈຸດ​ສຸມ, ເດັດ​ດ່ຽວ​ຕ້ານ​ປະ​ກົດ​ການ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ, ມະຍິກມະຍ່ອຍ.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກໍ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕະຫຼາດຫຼັກ​ຊັບ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ໄລ​ຍະ​ກາງ ແລະ ໄລ​ຍະ​ຍາວ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 29 ເມ​ສາ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຫວຽດ​ນາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ມະ​ຕ​ິ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ 14 ຂອງ​ພັກ ແລະ ຂໍ້​ສະ​ຫຼຸບ​ເລກ​ທີ 18 ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສູນ​ກາງ ຄັ້ງທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ, ການ​ເງິນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄລ​ຍະ 2026 – 2030 ຕິ​ດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເຕີບ​ໂຕ 2 ຕົ​ວ​ເລກ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທາງ​ກະ​ຊວງ ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານແຫ່ງ​ຊາດ, ສ້າງ​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ, ມາດ​ຕະ​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ໂລກທີ່​ມີ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ສັບ​ສົນ, ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກຳນົດຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາ ກວາງຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ກຳນົດຄືນໃໝ່ຂົງເຂດພັດທະນາ ກວາງຈິ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ກວາງຈິ ຕ້ອງສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ໃນນັ້ນກຳນົດຂົງເຂດພັດທະນາຂອງແຂວງຄືນໃໝ່
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