ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ
ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍໃໝ່ ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ, ໃນນັ້ນມີບັນດານັກລົງທຶນ ສິງກະໂປ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ ສິງກະໂປ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສ້າງບັນດາສູນການເງິນສາກົນ; ເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບບັນດາເຄືອຂ່າຍເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ລຸ້ນໃໝ່ ຕິດພັນກັບການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີສູງ.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Lawrence Wong ສະແດງຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢ່າງສູງຕໍ່ບັນດາການຕີລາຄາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ, ຢືນຢັນວ່າ ສິງກະໂປ ຖືການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບແລ້ວ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ການພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນມີກົນໄກແລກປ່ຽນປະຈຳປີລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານ; ຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກເຈລະຈາຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ 2 ພັກກຳອຳນາດ ປີ 2026 ໂດຍໄວ; ຮ່ວມມືກັນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ…