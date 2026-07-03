ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມການເມືອງກອງທັບທົ່ວກອງທັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລມິນຮຶງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມການເມືອງກອງທັບທົ່ວກອງທັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026.
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິນຮຶງ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການ, ມີຄວາມສະດຸ້ງໄວຕໍ່ວຽກງານໃຫ້ຄຳປຶກສາຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ຕອບສະໜອງໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ. ໂດຍຊີ້ແຈ້ງໃນສະພາບການຂອງໂລກທີ່ສືບຕໍ່ມີຫຼາຍການຜັນແປຢ່າງສັບສົນ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສືບຕໍ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການໃຫ້ຄຳປຶກສາຍຸດທະສາດດ້ານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ກອງທັບຕ້ອງເບິ່ງໄກກວ່າ, ກະກຽມຢ່າງໄວກວ່າ, ໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ; ບໍ່ພຽງແຕ່ຄາດຄະເນດ້ານການທະຫານ, ການປ້ອງກັນຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການທູດ ເວົ້າລວມ… ອີກດ້ວຍ. ຕ້ອງພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ຮັບໃຊ້ຫຼາຍເປົ້າໝາຍ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກາຍເປັນປາຍແກຼມຂອງອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນເຈົ້າອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.