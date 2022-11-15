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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Olaf Scholz ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ, ພົບປະນັກຂ່າວ.

ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Olaf Scholz ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ, ພົບປະນັກຂ່າວ.

  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ້ຈ້ອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາຖາລະນະລັດ ສະຫະພັນ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 ພະຈິກ ເຖິງ ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022. ໃນໄລຍະການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Olaf Scholz ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ້ງ, ພົບປະນັກຂ່າວ, ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຟູ້ຈ້ອງ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ-ເຢຍລະມັນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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