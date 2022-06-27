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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດຢູ່ບາງໂຮງງານ, ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີສູງຢູ່ ດ່ານັ້ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FPT ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕາມທິດ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງ, ມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ FPT ຢ່າງແຮງກວ່າ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FPT ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕາມທິດ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງ, ມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ  FPT ຢ່າງແຮງກວ່າ.

    

(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ຟ້າມມິນຈິງໄປ ຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດເຂດຕົວເມືອງ ສຶກສາ- ເຕັກໂນໂລຊີ FPT City)

ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ດ່ານັ້ງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດບາງໂຮງງານ, ໂຄງການໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງໃນບໍລິເວນນະຄອນທະເລ ທາງພາກກາງ.

ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດເຂດຕົວເມືອງ ສຶກສາ- ເຕັກໂນໂລຊີ FPT City, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FPT ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕາມທິດ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງ, ມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ  FPT ຢ່າງແຮງກວ່າ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບ FPT ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫລ່ອະວະກາດ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Universal Alloy Corporation (UAC) ຂອງ ອາເມລິກາ ລົງທຶນ; ສຳຫຼວດການວາງແຜນສັງລວມທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈ໋ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເລີ່ມໄປຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
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