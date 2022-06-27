ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດຢູ່ບາງໂຮງງານ, ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີສູງຢູ່ ດ່ານັ້ງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FPT ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕາມທິດ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງ, ມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ FPT ຢ່າງແຮງກວ່າ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງໄປ ຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດເຂດຕົວເມືອງ ສຶກສາ- ເຕັກໂນໂລຊີ FPT City)
ໂດຍສືບຕໍ່ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ດ່ານັ້ງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມິຖຸນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດບາງໂຮງງານ, ໂຄງການໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງໃນບໍລິເວນນະຄອນທະເລ ທາງພາກກາງ.
ເມື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດເຂດຕົວເມືອງ ສຶກສາ- ເຕັກໂນໂລຊີ FPT City, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ FPT ຕ້ອງສຸມໃສ່ເຂົ້າຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງຕາມທິດ ສຸມໃສ່ແຫຼ່ງກຳລັງ, ມີຈຸດສຸມ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ FPT ຢ່າງແຮງກວ່າ, ສ້າງລະບົບຊີວະພາບ FPT ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງການບືນຕົວອອກສູ່ໂລກ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງອາໄຫລ່ອະວະກາດ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Universal Alloy Corporation (UAC) ຂອງ ອາເມລິກາ ລົງທຶນ; ສຳຫຼວດການວາງແຜນສັງລວມທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈ໋ຽວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)