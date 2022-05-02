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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ເມສາ - ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2022.
  ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio (ພາບ: TTXVN)  

 ພິທີຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຕາມພິທີທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະມຸກລັດ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ເປັນທີ່ລະນຶກ ແລະ ດຳເນີນການເຈລະຈາ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ຖືກດຳເນີນໃນສະພາບທີ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ພວມສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ມີປະສິດທິຜົນໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ສອງຝ່າຍພວມຕັ້ງໜ້າກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 50 ປີ ໃນປີ 2023. ຕາມລາຍການແລ້ວ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ພ້ອມກັບການເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮ່ວມມືປ່ຽນແປງໃໝ່ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້.

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ ບົນພື້ນຖານ “ນ້ຳໃສໃຈຈິງ, ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ”; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ແທດຈິງ, ຕອບສະໜອບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະທີ 1 ຂອງລະບົບສຽງສີແສງ ຢູ່ 3 ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດຢູ່ ກວ໋າງຈິ

ລະດົບສຽງ, ສີ, ແສງ ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອຮັບໃຊ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດມາຢ້ຽມຢາມໄຫວ້ອາໄລ, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ນັກຮົບວິລະຊົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳປະຫວັດສາດ, ສົມທົບກັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ.
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