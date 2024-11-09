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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຈີນ ຢ່າງ​ເປັນ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະກາດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາ ACMECS;
(ພາບ:TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ ຫວຽດນາມ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງເປີດກ້ວາງ (GMS) ຄັ້ງທີ 8, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຍຸດທະສາດຮ່ວມມືເສດຖະກິດ Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) ຄັ້ງທີ 10, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງຮ່ວມມື ກຳປູເຈຍ-ລາວ-ມຽນມາ-ຫວຽດນາມ (CLMV) ຄັ້ງທີ 11 ຢ່າງຈົບງາມ ແຕ່ວັນທີ 5-8 ພະຈິກ.

  ທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນການເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜະດຂອບຂອງ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນກໍ່ສ້າງເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບກັບປະເທດເຈົ້າພາບ ຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ປະກາດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ກອງທຶນພັດທະນາ ACMECS; ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການທຶນສຶກສາ, ຮັບນັກສຶກສາ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

  ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ຈີນ ຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ດຳເນີນໄປໃນສະພາບການທີ່ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ພວມໃນທ່າພັດທະນາອັນຕັ້ງໜ້າ, ທັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ພາຍຫຼັງທີ່ສອງຝ່າຍ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ສ້າງປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ (12/2023).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7

ໄຂງານມະໂຫລານຮູບເງົາສາກົນ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງທີ 7

ງານມະໂຫລານຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 07 – 11 ພະຈິກ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການທີ່ດຶງດູດໃຈ.
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