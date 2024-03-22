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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະມີການສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດິຈິຕອນ

ພາຍໃນງານກໍ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງຂອງລັດ ໃນການໜູນຊ່ວຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອຸທິດສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
(ພາບ:TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຄົບຮອບ 93 ປີ (26/3/1931 – 26/3/2024), ວັນທີ 25 ມີນາ ທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິ້ງ ຈະພົບປະ ແລະ ສົນທະນາກັບຊາວໜຸ່ມ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມປະຈັນບານ ໃນຂະບວນການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ”, ການໂອ້ລົມແບບເຊິ່ງໜ້າຂອງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກັບ ຊາວໜຸ່ມ ຈະປິ່ນອ້ອມກ່ຽວກັບແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນຕໍ່ກັບພາລະກິດຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃນງານກໍ່ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ແຫຼ່ງກຳລັງຂອງລັດ ໃນການໜູນຊ່ວຍ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາວໜຸ່ມ ໃນວຽກງານການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຫັນເປັນດິຈິຕອນແຫ່ງຊາດ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ອຸທິດສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.    

ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂອ້ລົມ ມີຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາກຸ່ມພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ກຳລັງປະກອບອາວຸດ, ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ, ກຳມະກອນ, ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມເຂດຊົນນະບົດ, ຊາວໜຸ່ມໃນຕົວເມືອງ; ຊາວໝຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມຜູ້ເຊື່ອຖືທາງສາສະໜາ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເປັນຄົນພິການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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