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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ດ້ານການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ບຣຸໄນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ.
  ທີ່ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bandar Seri Begawan ປະເທດ ບຣຸໄນ Darussalam, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 2 ກ່ຽວກັບການເງິນ ແລະ ເສດຖະກິດ ບຣຸໄນ  Amin Liew Abdullah.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ກະສິກຳ, ລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳ, ນ້ຳມັນອາຍແກັດ; ຄົ້ນຄວ້າເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Amin Liew Abdullah, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມານະພະຍາຍາມປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງຂອງ 2 ປະເທດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ 2 ປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ເຈົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາໂຕະມົນກັບບັນດາວິສາຫະກິດພະລັງງານ ແລະ ນຳມັນອາຍແກັດຂອງ ບຣຸໄນ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ດ່າ​ໜັງ ໂຄ​ສະ​ນາ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ​ໃຫຍ່​ສຸດ ອາ​ຊີ

ງານຕະຫຼາດນັດ ມີຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 1.400 ຮ້ານ. ໃນນັ້ນ, ນະຄອນ ດ່າໜັງ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆຂອງຕົນ.
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