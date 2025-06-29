ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບວິສາຫະກິດ ອັງກິດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບບັນດາວິສາຫະກິດ ອັງກິດ ທີ່ພວມລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕີລາຄາວ່າ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມີຫຼາຍທ່າແຮງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ການບໍລິການ, ການເງິນ, ທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ອັງກິດ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ ອັງກິດ ປະຕິບັດບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອນຳການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສະພາບ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຮູບແບບການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງສ້າງສູນການເງິນສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸດ້ານການເງິນ, ທະນາຄານ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ອັງກິດ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາການບໍລິການການເງິນ, ຊ່ວຍສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ່ານັ້ງ. ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການເຊືື່ອມຕໍ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກັບລະບົບມູນຄ່າທົ່ວໂລກ, ສ້າງບັນດາທ່າແຮງນຳໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດຂອງ ຫວຽດນາມ”.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງປະຕິບັດບັນດາຂອດບຸກທະລຸອື່ນ, ຄື: ເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ; ປະຕິບັດການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ຫັນເປັນສີຂຽວ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະຕິບັດ Net Zero…