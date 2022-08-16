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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Viettel ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງກຸ່ມອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດທັນສະໄໝ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃນການເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ພາບ: ເຢືອງຢາງ/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມກອງທັບ (Viettel). ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ Viettel ປະຕິບັດວິໄສທັດ “ປະດິດຄິດສ້າງເພື່ອມະນຸດ” ແລະ ພາລະກຳ “ນຳໜ້າກຳລັງຫຼັກແຫຼ່ງສ້າງສັງຄົມດີຈີຕອນ” ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີກວ່າເກົ່າ. ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກາຍເປັນວິສາຫະກິດຕົວແບບດີເດັ່ນຂອງລັດວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີສູງຂອງປະເທດຊາດ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ທັນສະໄໝ, ມີກຳລັງແກ່ງແຍ້ງຢ່າງສູງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Viettel ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງກຸ່ມອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການສ້າງພື້ນຖານອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດທັນສະໄໝ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ

ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ ພົນ​ລະ​ເຮືອນ

ໃນວັນດຽວກັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການອະພິປາຍ, ຮັບເອົາ, ດັດປັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳມັນອາຍແກັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ).
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