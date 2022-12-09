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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເລີມຕົ້ນຢ້ຽມຢາມ ລຸກຊຳບວກ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນໄປໃນສະພາບທີ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ພວມພັດທະນາຢ່າງດີງາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດການລົງທຶນ ແລະ ພັດທະນາ.
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ລຸກຊຳບວກ ຢ່າງເປັນທາງການ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ທັນວາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຮອດ Findel, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ລຸກຊຳບວກ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນລາຍການຢ້ຽມຢາມນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລຸກຊຳບວກ Xavier Bettel; ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບປະທານສະພາສູງລຸກຊຳບວກ; ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບ ພະມະຫາກະສັດ ລຸກຊຳບວກ; ຢ້ຽມຢາມບາງຮາກຖານເສດຖະກິດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ລຸກຊຳບວກ; ພ້ອມທັງພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລຸກຊຳບວກ.

ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ພິທີຕ້ອງຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ລຸກຊຳບວກ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລຸກຊຳບວກ Xavier Bettel ເປັນປະທານ.

ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາ. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ລຸກຊຳບວກ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດໃນເວລາ 10 ປີຜ່ານມາ, ໃນສະພາບການທີ່ສອງປະເທດກະກຽມການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອພ້ອມກັນນຳການພົວພັນເຂົ້າສູ່ໄລຍະພັດທະນາໃຫມ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳ​ຫຼວດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ຢູ່ ລາວ

ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ສຳ​ຫຼວດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​​ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ແຮງ​ລົມ​ຢູ່ ລາວ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າແຮງລົມ AMI Savannakhet ນອນໃນເປົ້າໝາຍພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ ເພື່ອແນໃສ່ຜະລິດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກ.
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