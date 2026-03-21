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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີແຫ່ງຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ສັບສົນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃໝ່
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີແຫ່ງຊາດ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ປີ 2026 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບເຊິ່ງໜ້າຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ ເຊື່ອມຕໍ່ແບບທາງໄກກັບ 34 ແຂວງ, ນະຄອນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສະພາບການໂລກ ແລະ ພາກພື້ນພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ, ສັບສົນ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃໝ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງ, ພິເສດແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ, ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ຂາດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ…

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງເປົ້າໝາຍແມ່ນ: ສະກັດກັ້ນ, ຍູ້ຖອຍຫຼັງ, ບໍ່ໃຫ້ມີອາຊະຍາກຳຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ; ປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກຂອງປະຊາຊົນໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ; ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ຄວາມສະຫງົບສຸກຂອງປະຊາຊົນ; ຕັ້ງວຽກງານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີໃນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທລະເລກຊົມເຊີຍໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ໂທລະເລກຊົມເຊີຍໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 71 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ

ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງ ລາວ ຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່, ຮ່ວມເດີນທາງ ແລະ ສະຫງວນການສະໜັບສະໜູນສູງທີ່ສຸດໃຫ້ສຳລັບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
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