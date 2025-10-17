Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ຕາແສງເຂດຊາຍແດນຂອງ ດ່ານັ້ງ

ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 6 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນປີ 2025, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກວ່າ 1.500 ຕື້ດົ່ງ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ (ພາບ: qdnd.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄຕຢາງ, ຕາແສງເຂດຊາຍແດນທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ທີ່ຕິດກັບປະເທດ ລາວ.

        ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການເລກທີ 81 ຂອງກົມການເມືອງ, ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ 6 ແຫ່ງຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນໃນປີ 2025, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກວ່າ 1.500 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນມີ ໂຮງຮຽນກິນນອນ, ເຄິ່ງກິນນອນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໄຕຢາງ.

        ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ 2 ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ມະນຸດສະທຳຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ນັກຮຽນມີສະພາບແວດລ້ອມການຮ່ຳຮຽນ, ເຄື່ອນໄຫວດຳລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ທັນສະໄໝ, ມີເງື່ອນໄຂພັດທະນາຮອບດ້ານຢ່າງຄົບຖ້ວນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ສ.ແ​ຟັງ​ລັງ​ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ແຟັງລັງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 22 ຕຸລາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top