ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Samsung ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ຍຸດທະສາດທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຫຼັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດສະຫຼອງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ສູນ R&D ຂອງ Samsung ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2020, ຄາດວ່າ, Samsung ຈະດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂທລະສັບມືຖື, ໄອແພັດ, ຮາດເວ ແລະ ຊອບແວ, ດຶງດູດຜູ້ອອກແຮງງານປະມານ 3.000 ຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເຫດການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເພື່ອໃຫ້ສູນ R&D ຂອງ Samsung ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung ເວົ້າລວມໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃນນັ້ນມີກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung, ລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Lee Jae Yong, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຂອບໃຈ Samsung ທີມີການປະກອບສ່ວນຕໍ່ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍບົດບາດເປັນວິສາຫະກິດມີເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ພ້ອມທັງຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວັງວ່າ, Samsung ຈະສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຍູ້ແຮງການບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Samsung, Lee Jae Yong ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, Samsung ຈະຍູ້ແຮງການບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການເຮັດວຽກທົ່ວໂລກ ແລະ ສົມທົບກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍົກສູງອັດຕາຜະລິດຮາດເວ ແລະ ຊອບແວຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ.