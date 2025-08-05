ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ລົງກວດກາສະພາບຕົວຈິງຢູ່ບາງຕາແສງໃນແຂວງ ດ້ຽນບຽນ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 03 ສິງຫາ, ພາຍຫຼັງລົງກວດກາສະພາບຕົວຈິງຢູ່ບາງຕາແສງຂອງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກັບການນຳແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ, ກຳລັງກອງທັບ, ຕຳຫຼວດຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືມາດຕະການຮັບມື, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກໄພທຳມະຊາດ, ຝົນຕົກ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ ໃນຊຸມມື້ຜ່ານມາຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເຫັນດີໜູນຊ່ວຍໂດຍດ່ວນເປັນຈຳນວນເງິນ 200 ຕື້ດົ່ງ (7,6 ລ້ານ USD) ແລະ ເຂົ້າສານ 100 ໂຕນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ 80 ຫຼັງທີ່ຖືກນ້ຳແກ່ງຖ້ວມມ້ວນໄປ. ທ່ານກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກພາຍຸ, ນ້ຳແກ່ງຖ້ວມ ຮີບເຮັ່ງເຮັດອະນາໄມ ເພື່ອຮອດວັນທີ 05 ກັນຍາ ຈະມາເຖິງຈະໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກຮຽນມາເຂົ້າຮຽນ ສົກຮຽນໃໝ່.