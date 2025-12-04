Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈເປັນພິເສດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ
  ທີ່ການພົບປະສົນທະນາ (ພາບ: VGP)  

ໃນຂອບເຂດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ລາວ, ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ.

        ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນແບບພິເສດ, ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງ, ຍາມໃດກໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ລາວ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ປັບປຸງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈເປັນພິເສດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຖືນີ້ແມ່ນເສົາຄ້ຳຂອງການກຳນົດທິດ ແລະ ເປັນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ.

        ສ່ວນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 48 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງສອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານເປັນປະທານຮ່ວມ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

