ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບບັນດາຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາແບບຢ່າງຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ, ມີແງ່ຫວັງ ແລະ ພະນັກງານຄະນະຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 95 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ (26 ມີນາ 1931 – 26 ມີນາ 2026).
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ຖືບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ນຳໜ້າ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ນຳໜ້າໃນການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ ແລະ ໃນການກະທຳປະດິດຄິດສ້າງ; ນຳໜ້າໃນການພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ. ຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງກ້າປະເຊີນໜ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສ້າງບັນດາກິດຈະກຳ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸ, ຊຸກຍູ້ການເພີ່ມສະມັດຕະພາບແຮງງານ, ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເຕີບໂຕກະໂດດຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນນຳປະເທດຊາດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ”.