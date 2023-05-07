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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງມູນຄ່າລະບົບຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Nikai Toshihiro, ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະ (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Nikai Toshihiro, ປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ຍີ່ປຸ່ນ - ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະການນຳສະຫະພັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະຍູ້ແຮງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງມູນຄ່າລະບົບຜະລິດຕະພັນກະເສດ ຜ່ານການລົງທຶນ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ; ຊຸກຍູ້ການນຳເຂົ້າບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງ ຫວຽດນາມ; ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ປະກາດກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການທ່ອງທ່ຽວ, ການຮ່ຳຮຽນທີ່ສະຫງວນໃຫ້ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ.

2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພົບປະແລກປ່ຽນລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມຂອງ 2 ປະເທດ.

ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານ Joko Widodo ປະທານາທິບໍດີ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42. ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 –11 ພຶດສະພາ, ຢູ່Labuan Bajo, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍທຶນໃຫ້ວິສາຫະກິດ

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ສືບຕໍ່ຊີ້ນຳການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໜູນຊ່ວຍທຶນໃຫ້ວິສາຫະກິດ

ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍ ໂດຍອີງໃສ່ການຕີລາຄາສະພາບການເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ ກໍຄືສາກົນ.
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