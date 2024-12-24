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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລາວກາຍ

ແຂວງ ລາວ ກາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອພັດທະນາເປັນຂົ້ວເຕີບໂຕຂອງເຂດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

ໃນລາຍການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ລາວກາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2024 ແລະ ໜ້າທີໃນປີ 2025.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ, ແຂວງ ລາວ ກາຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມເງື່ອນໄຂສະດວກຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອພັດທະນາເປັນຂົ້ວເຕີບໂຕຂອງເຂດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອ ແລະ ທົ່ວປະເທດ. ເພື່ອໃຫ້ແຂວງ ເພີ່ມຄວາມໄວ, ບຸກທະລຸ, ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ລາວກາຍ ຂຸດຄົ້ນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດເຂດດ່ານຊາຍແດນ, ມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ; ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການດຶງດູດ ແລະ ນຳໃຊ້ແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນ, ພິເສດແມ່ນແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ແລະ ຮູບແບບຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ; ສຸມໃສ່ສ້າງແຂວງ ລາວກາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນເຊື່ອມຕໍ່ການແລກປ່ຽນການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກັບເຂດທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ຂອງ ຈີນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດໂຄງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນໂຄງການສຳຄັນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໂດຍໄວ, ສະນັ້ນ, ລະບຽບການກໍ່ຄວນເຮັດກະທັດລັດເຂົ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໂຄງການໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນໄວໆນີ້.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽນຮ່ວາບິ່ງ ອວຍພອນວັນບຸນຄຼິດສະມາດບັນດາອົງການສາສະໜາຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ

ບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງທາງສາສະໜາຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງຊາວຄຼິດ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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