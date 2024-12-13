ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວຫນ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບການປະຕິບັດມະຕິ ຂອງສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 6 ຊຸດທີ XII “ບາງບັນຫາກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃຫມ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະດົບການເມືອງໃຫ້ກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ (ມະຕິເລກທີ 8) ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ເລື່ອງສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກໃຫ້ກະທັດລັດ ຕ້ອງມີຄວາມຕັດສິນໃຈສູງ, ມີການກະທຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ, ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕ້ອງຖືຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດແມ່ນເຫນືອກວ່າສິ່ງໃດໝົດ, ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ທາບທ່າມບົດຮຽນສາກົນໂດຍມີການຄັດເລືອກ. ພິເສດ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນວິວັດການສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກ ບໍ່ປະໃຫ້ເກີດການແລ່ນຕຳແຫນ່ງ, ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ, ປະລະກົນໄກຂໍ ໃຫ້. ບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການສຸມໃສ່ສັບຊ້ອນຮາກຖານຕາມບົດບາດຫນ້າທີ່, ສືບຕໍ່ປັບປຸງສຳເລັດແຜນຮ່າງ.
ແລະກໍ່ໃນວັນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກປະກາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍ, ທິດທາງແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານທັງໝົດ 15/15 ດັດຊະນີຂອງປີ 2024, ໃນນັ້ນການເຕີບໂຕ GDP ບັນລຸປະມານ 7% ສ້າງທ່ວງທ່າ, ບັນຍາກາດ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ຂອງປີ 2025 ດ້ວຍເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕປະມານ 8%. ດັດຊະນີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຈະດຶງຍອດຈຳນວນ GDP ທົ່ວສັງຄົມ, GDPສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີສະມັດຕະພາບໃນການອອກແຮງງານ ແລະ ດັດຊະນີຕ່າງໆຂຶ້ນ.