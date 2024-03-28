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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ ດ້ວຍເນື້ອໃນມີຂອບຂະໜາດຊີ້ນຳ, ນຳພາໃຫຍ່ ແຕ່ແທດຈິງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ປະຕິບັດງ່າຍ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງອະນຸກຳມະການປຶກສາຫາລືໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານຕີລາຄາໄລຍະ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 2021 – 2030, ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2026 – 2030.

ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານລວມມີ 3 ພາກ, ຄື: ຕີລາຄາໝາກຜົນ 5 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 2021 – 2030; ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີ 2026 – 2030; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານໃຫ້ສົມບູນແບບ ດ້ວຍເນື້ອໃນມີຂອບຂະໜາດຊີ້ນຳ, ນຳພາໃຫຍ່ ແຕ່ແທດຈິງ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ປະຕິບັດງ່າຍ, ສຳຫຼວດ, ກວດກາ, ຕີລາຄາງ່າຍ; ຫຼີກລ້ຽງການນຳເຂົ້າບັນດາເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ, ບໍ່ມີເນື້ອໃນລະອຽດ, ຍາກທີ່ຈະໝູນໃຊ້.

ສຳລັບການຄາດຄະເນສະພາບການໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳສຸມໃສ່ຕີລາຄາ, ໄຈ້ແຍກຜົນກະທົບຂອງໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທ້າຍສຳລັບ ຫວຽດນາມ ຈາກສະພາບການພັດທະນາໃໝ່ຂອງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ; ສິ່ງທ້າທາຍຈາກບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງດ້ານການທະຫານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແບບໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລົດໄຟ​ຟ້າ VinFast ສ້າງ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ໃນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງລົດ​ໂອ​ໂຕ​ສາ​ກົນ ບາງກອກ ປີ 2024

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ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ BIMS 2024, ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ VinFast ໄດ້ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນລົດໂອໂຕໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຜະລິດຢ່າງສໍາເລັດບໍລິບຸນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ພິເສດແມ່ນລົດກະບະໄຟຟ້າ VF Wild, ທີ່ເຄີຍສ້າງຄວາມປະທັບໃຈຢ່າງແຮງໃນງານວາງສະແດງເອເລັກໂຕນິກການໃຊ້ສອຍ (CES 2024) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024 ຢູ່ ອາເມລິກາ.
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