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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດບານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ

ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ໃນປີນີ້ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແກ້ໄຂສິ່ງຄົງຄ້າງ...
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກຸມພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນກຸມພາ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ໃນປີນີ້ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ແກ້ໄຂສິ່ງຄົງຄ້າງ, ສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ເພື່ອປະຕິບັດ ບັນດາເປົ້າໝາຍໜ້າທີ່ຂອງປີໄດ້ຢ່າງມີໄຊ, ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໜ້າທີ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງກົດໝາຍທັງຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ທັງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ຫວຽດນາມ ແລະ ILO ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-24 ກຸມພາ, ທ່ານ ນາງ Chihoko Asada - Miyakawa, ຫົວໜ້າອົງການ ແຮງງານສາກົນ (ILO) ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ - ປາຊີຟິກ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອ ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມມືແນໃສ່ຮັບປະກັນ ວຽກເຮັດງານທຳແບບຍືນຍົງຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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