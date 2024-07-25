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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະບານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ກໍລະກົດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າທຽບເທົ່າກະຊວງຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ນຳພາການສ້າງລະບອບລະບຽບການ; ກວດກາເປັນປະຈຳ, ພິຈາລະຈາບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດ, ບັນຫາເກີດມາໃໝ່ໃນຕົວຈິງ, ຈາກນັ້ນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການສ້າງກົດໝາຍ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນ ກໍລະກົດ, ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ພິຈາລະນາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ); ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກເຮັດງານທຳ; ສະເໜີສ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາບການສຸກເສີນ; ສະເໜີສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ແຜນຮ່າງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ-ໃຕ້.

        ກ່າວຄຳເຫັນເປີດສາກກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ 5 ຄັ້ງກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍ, ປະກອບຄຳເຫັນ, ຮັບຮອງເອົາການສະເໜີສ້າງກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຮ່າງກົດໝາຍ 26 ຂໍສະເໜີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃສ່ໃຈເຖິງການຈັດແບ່ງຂັ້ນ, ຈັດແບ່ງສິດ, ໄປພ້ອມກັບການຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງ, ລະບອບ, ນະໂຍບາຍ, ຈາກນັ້ນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

        “ຕ້ອງລົງທຶນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ແກ່ວຽກງານສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດລະບອບນະໂຍບາຍໃຫ້ບັນດາພະນັກງານເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພະນັກງານມີເງື່ອນໄຂດ້ານເວລາ, ສະຫງວນກຳລັງເຫືອແຮງ, ຄວາມເມົາມົວ, ພູມປັນຍາຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ວຽກງານ. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ຕ້ອງສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ, ຂໍ້ລິເລີມໃນວິວັດການສ້າງກົດໝາຍ”.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າທຽບເທົ່າກະຊວງຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ນຳພາການສ້າງລະບອບລະບຽບການ; ກວດກາເປັນປະຈຳ, ພິຈາລະຈາບັນດາຂໍ້ຕິດຄັດ, ບັນຫາເກີດມາໃໝ່ໃນຕົວຈິງ, ຈາກນັ້ນຍົກສູງປະສິດທິຜົນການສ້າງກົດໝາຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ ຖືກຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2024, ທີ່ຫໍຊາປະນະກິດສົບແຫ່ງຊາດ (ເລກທີ 5 ຖະໜົນ ເຈິ່ນແທ໋ງຕົງ, ຮ່າໂນ້ຍ), ໃນເວລາດຽວກັນຢູ່ ຫໍປະຊຸມ ທົງເຍິດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຢູ່ບ້ານເກີດ ທີ່ຕາແສງ ດົງໂຮ້ຍ, ເມືອງ ດົງແອັງ, ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະກຳມະການ ສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຫວ້ອາໄລທ່ານ ຫງວຽນຝູ໋ຈ້ອງ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານ ສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຕາມພິທີ ລະດັບຊາດຢ່າງສົມກຽດ.
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