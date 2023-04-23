ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກ່ຽວກັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ, ຈາກຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ພົບປະກັບບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ດ້ວຍ 63 ສະຖານທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະມານ 80 ສະຖານທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາສານຂອງຜູ້ນຳໜ້າລັດຖະບານ ໂດຍຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍ, ແນວທາງຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດສຳລັບເຂດລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ການນຳລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັບປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງຜົນກະທົບຂອງສະພາບການເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດຕໍ່ການລົງທຶນ, ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງວິສາຫະກິດ; ຮັບຮູ້ກາລະໂອກາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອມີມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍເປັນເຈົ້າການຮັບມື ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂສິ່ງຕິດຂັດ ແລະ ກຳແໜ້ນກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລົງທຶນໃນສະພາບການໃໝ່ຢ່າງທັນການ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບ ຫວຽດນາມ ທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຮ່ວມເດີນທາງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິດຜົນ. ກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ກວດກາການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ; ມີມາດຕະການຢ່າງມີໄຫວພິບເພື່ອຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ກຳນົດແຈ້ງເຂດເສດຖະກິດມີເງິນລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (FDI) ແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ສົ່ງເສີມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂພັດທະນາຍາວນານ, ຮ່ວມມື ແລະ ແກ່ງແຍ້ງຢ່າງປອດໄສ ກັບບັນດາພາກພື້ນເສດຖະກິດອື່ນ, ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນສືບຕໍ່ມີການຜັນແປໄວສັບສົນ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຫຼາຍຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ, ການເມືອງ, ສັງຄົມ, ພິເສດແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ພິເສດ, ເລື່ອງອົງການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ (OECD) ມີແຜນການນຳໃຊ້ພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກແຕ່ປີ 2024 ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຖິງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດກໍ່ຄືການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຂອງບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ. ໃນສະພາບການນັ້ນ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຢຶດໝັ້ນບັນດາບັນຫາມີລັກສະນະຫຼັກການ, ເລື່ອງຮັບມືຢ່າງມີໄຫວພິບ, ປອດໄພ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຮັບມືກັບນະໂຍບາຍຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບບັນດາບັນຫາລະອຽດ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ,ມີລັກສະນະຕັດສິນສຳລັບທັງການບໍລິຫານປະເທດຊາດ ແລະ ບໍລິຫານວິສາຫະກິດ.”