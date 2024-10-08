ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 ແລະ 45
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 44 ແລະ 45 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ ລາວ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 11 ຕຸລາ 2024 ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ.ລາວ, ປະທານອາຊຽນ 2024 ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.
ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ອາຊຽນ: “ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ອາຊຽນ”, ບັນດາການນຳຈະສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິວັດການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ; ກວດກາຄືນ ແລະ ກຳນົດທິດການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນປັດຈຸບັນ; ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.