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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມ COP 28, ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ

ການໄປປະຕິບັດງານຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 03 ທັນວາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ (ພາບ: dangcongsan.vn)
ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງລັດຖະບານບັນດາປະເທດ ສະຫະລັດອາຣັບເອັມມີເຣດ (UAE) ແລະ ລັດຖະບານ ສ.ຕວັກກີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດໂລກ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 28 ບັນດາຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາແມ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (COP28). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຈະດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ UAE ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ຕວັກກີ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການໄປປະຕິບັດງານຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 29 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 03 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນພະລັງງານເປັນສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ແລະ ນອກແວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຂົງເຂດຫັນພະລັງງານເປັນສີຂຽວ ແລະ ເສດຖະກິດທະເລແບບຍືນຍົງ

2 ຝ່າຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
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