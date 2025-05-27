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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ 46

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບບັນດາການນຳເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 46 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ກົວລາລຳເປີ ປະເທດ ມາເລເຊຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຂອງປີປະທານ ອາຊຽນ 2025 ແມ່ນ: “ກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງ”, ມາເລເຊຍ ໄດ້ພ້ອມກັບບັນດາປະເທດ ກຳນົດບາງເນື້ອໃນການຮ່ວມມືລະອຽດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານບັນດາຈຸດສຸມ: ບຸລິມະສິດປັບປຸງບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຍຸດທະສາດຜ່ານການພົບປະສົນທະນາ, ການທູດ ແລະ ເຈດຕະນາດີ, ເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ; ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ກວມລວມ, ນຳເນື້ອໃນກວມລວມ ແລະ ຍືນຍົງເຂົ້າໃຈກາງຂອງວິວັດການກໍ່ສ້າງປະຊາຄົມ, ຊຸກຍູ້ການຮັດແຄບຊ່ອງຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບ,ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມື, ປັບຕົວໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສົມທົບກັບກະທຳ, ປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ສູ້​ຊົນ​ຍົກ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Ferdinand Marcos Jr ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມຄືບໜ້າທີ່ດີໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຟີລິບປິນ ແລະ ຫວຽດນາມ; ໂດຍຖືວ່າ ສອງຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະສິກຳ, ການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ, ພະລັງງານທົດແທນ.
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