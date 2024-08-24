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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດການນຳຍິງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຜ່ານ “3 ເພີ່ມທະວີ”
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທາງອອນລາຍ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທາງອອນລາຍກອງປະຊຸມສຸດຍອດການນຳຍິງ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ມຸ່ງໄປເຖິງປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ຫຼັງປີ 2025”.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂຜ່ານ “3 ເພີ່ມທະວີ”, ລວມມີ: ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້, ຈິນຕະນາການກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ, ຊຸກຍູ້ບັນດານະໂຍບາຍຢ່າງແຮງກວ່າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເຂົ້າພື້ນຖານເສດຖະກິດເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງ ອາຊຽນ.

        ບັນດາປະເທດກໍ່ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການລົງທຶນບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ບຳລຸງສ້າງອາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານ, ເພີ່ມທະວີການລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ດຶງດູດການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ແລະ ຖືການລົງທຶນພາກເອກະຊົນແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດເບິ່ງແຍງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງນະຄອນຫຼວງແຫ່ງ “ອະລິຍະທຳ - ສີວິໄລ - ທັນສະໄໝ”

ສຸມໃສ່ຊີ້ິ້ນຳຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ພົບເຫັນ, ແນະນຳ, ທະວີຄຸນບັນດາຮູບແບບທີ່ດີ, ວິທີເຮັດທີ່ດີ ຫຼືຜ່ານບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມ.
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