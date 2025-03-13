ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຮັບປະກັນການສຳພັດດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ກວມລວມ, ຮອບດ້ານ, ສະເໝີພາບ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດດ້ານການເງິນຮອບດ້ານ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເງິນຮອບດ້ານແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025, ກຳນົດທິດຮອດປີ 2030; ໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ; ປຶກສາຫາລືບັນດາໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເງິນຮອບດ້ານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ສະຫຼຸບວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຍຸດທະສາດການເງິນຮອບດ້ານແຫ່ງຊາດ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຫວຽດນາມ ຕ້ອງມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດການເງິນຮອບດ້ານ. ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ທີ 1, ຕ້ອງເຮັດແນວໃດສ້າງການສຳພັດຢ່າງສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງທຸກຄົນສຳລັບການບໍລິການການເງິນ ແລະ ຜ່ານການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສຳພັດຍຸດທະສາດການເງິນແຫ່ງຊາດມີຄວາມສະເໝີພາບ, ຮອບດ້ານ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທຳໃນສັງຄົມ, ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃນວິວັດການພັດທະນາ. ທີ 2, ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນງານຈາກຍຸດທະສາດການເງິນຮອບດ້ານຢ່າງແທ້ຈິງ. ທີ 3, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງເມື່ອສຳພັດກັບບັນດາການບໍລິການມີລັກສະນະເປັນດີຈີຕອນນີ້”.