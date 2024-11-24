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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ບຣາຊິນ, ໂດມີນີກາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງປະຫວັດສາດເຖິງ ໂດມີນີກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ (ພາບ: VGP)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນ ໂນ້ຍບາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານຢ່າງຈົບງາມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ບຣາຊິນ, ຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂດມີນີກາ ຢ່າງເປັນທາງການ.

        ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20, ຢູ່ Rio de Janeiro ຂອງ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນທີ່ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລື. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳກວ່າ 30 ປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

        ຢູ່ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີການເຄື່ອນໄຫວອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຢ່າງຢູ່ Rio de Janeiro; 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ຫວຽດນາມ  - ບຣາຊິນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.

        ພິເສດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີການໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງປະຫວັດສາດເຖິງ ໂດມີນີກາ, ເມື່ອເປັນການນຳຜູ້ທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢ້ຽມຢາມປະເທດນີ້ ພາຍຫຼັງເກືອບ 20 ແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການ ມາເລເຊຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມເປັນທາງການ ມາເລເຊຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, 2 ຝ່າຍໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ.
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