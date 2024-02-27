ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Siemens ຄົ້ນຄ້ວາການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Roland Busch, ປະທານທັງເປັນຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ກຸ່ມບໍລິສັດ Siemens (ສະຫະພັນເຢຍລະມັນ) ພວມຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ຕີລາຄາສູງບົດບາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງແຖວໜ້າຂອງ ເຢຍລະມັນ ຢູ່ ເອີລົບ ແລະ ໃນໂລກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງໃນ ທຸກຂົງເຂດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີໃຫ້ Siemens ຄົ້ນຄ້ວາ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຊຸກຍູ້ນະວັດຕະກຳ ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງ; ໜູນຊ່ວຍການເງິນ, ຖ່າຍທອດວິທະຍາສາດການບໍລິຫານ; ສ້າງ, ລະບອບ ລະບຽບການ ໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງພັດທະນາໃນໂລກ ແລະ ເໝາະສົມກັບສະພາບການຂອງ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນ ທ່ານ Roland Busch ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: Siemens ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີແຖວໜ້າຂອງ ເຢຍລະມັນ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ການແພດ. ສ້າງຫ້ອງການຕາງໜ້າຢູ່ ຫວຽດນາມ ແຕ່ປີ 1993, ປະຈຸບັນ, Siemens ຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບ ຫວຽດນາມ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ. ໄລຍະຈະມາເຖິງ, Siemens ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ບືນຕົວ ອອກສູ່ໂລກ.