ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco ແລະ ເຮັດວຽກກັບບາງບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ອາເມລິກາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ກັນຍາ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງຊຸດທີ 78 ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນສອງຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco (USF) ແລະ ເຮັດວຽກກັບບາງກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີ ອາເມລິກາ.
ກ່າວຄຳເຫັນເມື່ອຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ກຳນົດການສຶກສາແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າດ້ວຍແຜນນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ຳຮຽນຕະຫຼອດຊີວິດ; ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແມ່ນໜຶ່ງໃນ 3 ຂອດບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ… ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ປາດຖະໜາຢາກຊອກຫາ, ເປີດກ້ວາງບັນດາໂອກາດຮ່ວມມືພັດທະນາກັບບັນດາຮາກຖານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຂອງ ອາເມລິກາ, ໃນນັ້ນມີ ມະຫາວິທະຍາໄລ San Francisco. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລ USF ນຳໜ້າໃນທ່າອ່ຽງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກ່ຽວກັບການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ, ກຳນົດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການຮ່ວມມື, ສະຫງວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກ່ວາອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກເລື່ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາທັງເໝາະສົມກັບບຸລິມະສິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ທັງເໝາະສົມກັບທ່າອ່ຽງຂອງຍຸກສະໄໝ, ທັງເໝາະສົມກັບການກຳນົດທິດຮ່ວມມືຂອງ ອາເມລິກາ ກັບ ຫວຽດນາມ.
ແລະກໍໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Nvidia, ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີນາໆຊາດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ Nvidia ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດເຊິ່ງກຸ່ມບໍລິສັດມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍ່ພວມບຸລິມະສິດ.
ໃນການຢ້ຽມຢາມ Synopsys, ບໍລິສັດອອກແບບເອກເລັກໂຕນິກແບບອັດຕະໂນມັດ (EDA), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຫວັງວ່າ: Synopsys ຈະສືບຕໍ່ເປີດກ້ວາງລະບົບການສະໜອງ, ການຜະລິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ປັບຕົວ ແລະ ພັດທະນາໄວຢູ່ຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີຈຸດພິເສດສະເພາະ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຫວັງວ່າ: Synopsys ຈະມີບັນດາມາດຕະການເຕັກໂນໂລຊີ, ການຄຸ້ມຄອງ, ປະກອບສ່ວນບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເວົ້າລວມ ແລະ ໃນຂະແໜງ chip ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ, ພ້ອມທັງສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ດຶງດູດຖັນແຖວແຮງງານຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາເມລິກາ ເຮັດວຽກຢູ່ Synopsys.