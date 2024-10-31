ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຢິບ Mostafa Madbouly
ວັນທີ 29 ກັນຍາ, ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂໍ້ລິເລີ່ມການລົງທຶນອະນາຄົດຄັ້ງທີ 8 (FII8), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Riyadh ແລະ ຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ອາຣັບບີຊະອຸດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຢິບ Mostafa Madbouly.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ອີຢິບ ຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນທຸກດ້ານເພື່ອພັດທະນາກວ່າອີກ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່. ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຢິບ Mostafa Madbouly ປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທຳມາຄ້າຂາຍ, ລົງທຶນຢູ່ ອີຢິບ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ອີຢິບ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ.
ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາເຈລະຈາບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອສ້າງກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການພົວພັນດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານເຫັນດີແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດສ້າງຕັ້ງບັນດາຂອບເຂດການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ 2 ຝ່າຍ, ຜ່ານນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງວົງເງິນການຄ້າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. 2 ຝ່າຍກໍ່ເຫັນດີສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນຂົວຕໍ່ໃຫ້ແກ່ກັນໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຣັບ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ 2 ປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ 2 ພາກພື້ນ.