ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ແລະ ລາວ
ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (BRICS) ເປີດກວ້າງ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຈີນ ໃນກົນໄກ BRICS, ສະແດງຄວາມພ້ອມໃນການສົມທົບກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ BRICS ເພື່ອຊຸກຍູ້ບົດບາດຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາຫຼາຍກວ່າ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສັນຕິພາບ ແລະ ການພັດທະນາທົ່ວໂລກ.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢືນຢັນວ່າ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຮັກສາການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມທີແທດຈິງ, ເລິກເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າອີກ, ນຳການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ຢູ່ Kazan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກັນຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະປະເທດ; ເຫັນດີຈະຊີ້ິ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 2 ປະເທດຍູ້ແຮງການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ຄື: ການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ, ການຄ້າໂດຍໄວ. ການນຳ 2 ທ່ານຢືນຢັນອີກເທື່ອໜຶ່ງຕໍ່ເລື່ອງ ສືບຕໍ່ປັບປຸງນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ຄວາມສະໜິດຕິດພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ; ເຫັນດີຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ ເພື່ອແຜ່ຂະຫຍາຍນ້ຳໃຈສາມັກຄີລະຫວ່າງ 3 ຊາດ, 3 ພັກ, 3 ລັດ; ຢືນຢັນເລື່ອງຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ.