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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE

ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນບໍ່ອາດຕັດແຍກໄດ້ ແລະ ແມ່ມແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE

ໃນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ ດູບາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນ ສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE.   

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ UAE ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັດທະນາດີງາມ. ສອງຝ່າຍ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. UAE ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.  

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນບໍ່ອາດຕັດແຍກໄດ້ ແລະ ແມ່ມແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ສະຖານທູດຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດວຽກງານກົງສູນ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາ ດ້ານນິຕິກຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດ ບັນດາລະບຽບການບໍລິ ຫານໃຫ້ງ່າຍດາຍ, ສະດວກທີ່ສຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະ ສອງຝ່າຍຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການກະທຳ ດິນຟ້າອາກາດໂລກ

ທ່ີການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການ ພັດທະນາປະສິດທິຜົນ ຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ
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