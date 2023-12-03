ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE
ໃນການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລັດ (UAE), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ທັນວາ, ຢູ່ ດູບາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນ ສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ UAE.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ UAE ໃນໄລຍະຜ່ານມາພັດທະນາດີງາມ. ສອງຝ່າຍ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. UAE ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີ ການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນພາກສ່ວນບໍ່ອາດຕັດແຍກໄດ້ ແລະ ແມ່ມແຫຼ່ງກຳລັງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ ສະຖານທູດຍາມໃດກໍ່ປະຕິບັດວຽກງານກົງສູນ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາ ດ້ານນິຕິກຳຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດ ບັນດາລະບຽບການບໍລິ ຫານໃຫ້ງ່າຍດາຍ, ສະດວກທີ່ສຸດ.