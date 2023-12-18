ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ
ວັນທີ 17 ທັນວາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ, ຢູ່ ໂຕກຽວ, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີບັນດາປະເທດ: ໄທ, ມາເລເຊຍ, ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ເສດທາ ທະວີສິນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສົມທົບກັນປະຕິບັດໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມເຕີມ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໄລຍະ 2022 – 2027 ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ; ເຫັນດີເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ ອາຊຽນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທະເລຕາເວັນອອກ ກໍຄືບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂອງການນຳຂັ້ນສູງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ໃນນັ້ນມີຂະແໜງ ກະສິກຳ, ການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ…
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມີການເຮັດວຽກກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet. ຢູ່ທີ່ນີ້, ການນຳ 3 ທ່ານໄດ້ຕີລາຄູງຮູບແບບປຶກສາຫາລືຢ່າງມີໄຫວພິບລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການກວດກາຄືນ ແລະ ຊອກຫາການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ລິເລີມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍກົນໄກຈັດກອງປະຊຸມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ເພື່ອຫັນບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການພົບປະຂັ້ນສູງຜູ້ນຳໜ້າ 3 ພັກ ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນລະຫວ່າງ 3 ປະເທດ ໃນການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.