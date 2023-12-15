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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ປະທານ ກອງທຶນ KKR

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ກອງທຶນ KKR ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເຫນີ ທ່ານ David Petraeus ມີສຽງເວົ້າຊຸກຍູ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບເສດຖະກິດການຕະຫລາດຂອງ ຫວຽດນາມໂດຍໄວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ David Petraeus ປະທານສະຖາບັນທົ່ວໂລກ ກອງທຶນ Kohlberg Kravis Roberts (KKR)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ David Petraeus ປະທານສະຖາບັນທົ່ວໂລກ ກອງທຶນ Kohlberg Kravis Roberts (KKR), ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ກອງທຶນ  KKR ສືບຕໍ່ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເຫນີ ທ່ານ David Petraeus ມີສຽງເວົ້າຊຸກຍູ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບເສດຖະກິດການຕະຫລາດຂອງ ຫວຽດນາມໂດຍໄວ ແລະ ຢາກ  KKR ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຂອງ  KKP ໃນໂລກ ເພື່ອຊອກຫາກາລະໂອກາດ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄື: ຫັນເປັນດິຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເສດຖະກິດ ໝູນວຽນ, ເສດຖະກິດພູມປັນຍາ..

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຊົມເຊີຍ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ ກອງທຶນ KKR ເວົ້າສະເພາະລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ຖືຜົນສຳເລັດຂອງວິສາຫະກິດ ແມ່ນຜົນສຳເລັດຂອງຫວຽດນາມ, ບົນຈິດໃຈກົມກຽວ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງນຳກັນ.

ທ່ານ David Petraeus ຢືນຢັນ: ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດນັດພົບສຳຄັນ, ນອນໃນອັນດັບສູງຂອງບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດຈຳເປັນຕ້ອງລົງທຶນຂອງ KKR, ເປັນຕົ້ນໃນຂົງເຂດຊື່ງ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກ່າວມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຢັ້ງ​ຢືນ​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ​ປະ​ຫວັ​ດ​ສາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ສະ​ມັກ​ຄີ ແລະ ສະ​ໜິດ​ຕິດ​ພັນ

ໃນຂອບເຂດງານພົບປະມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາດເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ຄັ້ງທີ 1 ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ກອນຕຸມ, ແຂວງ ກອນຕຸມ, ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະປະຈຳປີລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສາມປະເທດ ແລະ ພິທີລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສະບັບຕ່າງໆ.
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