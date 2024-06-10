ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເວເນຊູເອລາ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ.ໂບລີວາ ເວເນຊູເອລາ Yván Gil Pinto ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ Yván Gil Pinto ມາ ຫວຽດນາມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ເວເນຊູເອລາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຮ່ວມມື.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Yván Gil Pinto ໄດ້ລາຍງານກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ, ເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງ ແລະ ການໂອ້ລົມສົນທະນາກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮ່ວາຍຈຸງ; ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ແລະ ເປັນເອກະພາບໂຄງການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ເວເນຊູເອລາ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.