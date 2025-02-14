ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Friboi (ກຸ່ມບໍລິສັດ JBS S.A ບຣາຊິນ)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Renato Costa, ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Friboi ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບໍລິສັດ JBS S.A ບຣາຊິນ. ປະຈຸບັນ, JBS S.A ບຣາຊິນ ແມ່ນວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງຊີ້ນສັດລ້ຽງ, ສັດປີກໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິຈິງ ຢືນຢັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກພ້ອມກັບລັດຖະບານ ບຣາຊິນ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 2 ຝ່າຍ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ JBS S.A. ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື, ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດມີທ່າແຮງ, ຄື: ການລ້ຽງປູກ, ປຸງແຕ່ງຊີ້ນ, ປຸງແຕ່ງກາເຟ…; JBS S.A ອາດສາມາດຮ່ວມທຸລະກິດ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ຫຼື ລົງທຶນໂດຍກົງ; ຮ່ວມມືຫັນຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ,; ພ້ອມທັງເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດອື່ນເພື່ອຮ່ວມມື, ລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Renato Costa ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາວິສາຫະກິດ ບຣາຊິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເຈາະຈີ້ມໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ.